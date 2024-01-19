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Aralarının limoni olduğu söylenen Zehra Güneş ile Hande Baladın'dan olay yaratan hamle! Filenin Sultanları'nın iki güzeli...

2023 sezonunu Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarıyla kapatan A Milli Voleybol Takımımızın iki yıldızı Zehra Güneş ile Hande Baladın'ın aralarının limoni olduğu iddia ediliyordu bir süredir. Bir süredir kıskançlık ve küslük iddialarıyla sosyal medya gündemini meşgul eden iki genç sporcudan önceki akşam flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 09:53 Güncelleme 19 Ocak 2024, 10:08
Aralarının limoni olduğu söylenen Zehra Güneş ile Hande Baladın’dan olay yaratan hamle! Filenin Sultanları’nın iki güzeli... 1

Bir süredir aralarının açık olduğu iddia edilen Zehra Güneş ile Hande Baladın'dan flaş hamle. İşte haberin detayları...

Aralarının limoni olduğu söylenen Zehra Güneş ile Hande Baladın’dan olay yaratan hamle! Filenin Sultanları’nın iki güzeli... 2

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılında iki büyük başarıya imzasını attı. Sezonu Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluklarıyla kapatan Filenin Sultanları, tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Aralarının limoni olduğu söylenen Zehra Güneş ile Hande Baladın’dan olay yaratan hamle! Filenin Sultanları’nın iki güzeli... 3

Bu başarılardaki en büyük pay sahiplerinden ikisi de Zehra Güneş ile Hande Baladın. Milli Takım ile birlikte gelen başarılar, iki genç sporcuya büyük bir tanınırlık da kazandırdı.

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