Aralarının limoni olduğu söylenen Zehra Güneş ile Hande Baladın'dan olay yaratan hamle! Filenin Sultanları'nın iki güzeli...

2023 sezonunu Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarıyla kapatan A Milli Voleybol Takımımızın iki yıldızı Zehra Güneş ile Hande Baladın'ın aralarının limoni olduğu iddia ediliyordu bir süredir. Bir süredir kıskançlık ve küslük iddialarıyla sosyal medya gündemini meşgul eden iki genç sporcudan önceki akşam flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...