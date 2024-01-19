41 kere maşallah! 36 yaşındaki Sinem Kobal evinden doğal halini paylaştı anne Nuray Kobal kızının güzelliğine kayıtsız kalamadı

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş, iddiaları jet hızıyla yalanayan Kobal ile İmirzalıoğlu, şarkıcı Edis'in doğum gününde verdikleri pozla dostu düşmanı çatlatmıştı. Ünlü çift şimdi ise Sinem Kobal'ın paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Sinem Kobal, en doğal ev halini paylaşırken, anne Nuray Kobal'dan da bol kalpli yorum gecikmedi.