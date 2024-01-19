41 kere maşallah! 36 yaşındaki Sinem Kobal evinden doğal halini paylaştı anne Nuray Kobal kızının güzelliğine kayıtsız kalamadı

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş, iddiaları jet hızıyla yalanayan Kobal ile İmirzalıoğlu, şarkıcı Edis'in doğum gününde verdikleri pozla dostu düşmanı çatlatmıştı. Ünlü çift şimdi ise Sinem Kobal'ın paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Sinem Kobal, en doğal ev halini paylaşırken, anne Nuray Kobal'dan da bol kalpli yorum gecikmedi.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki kızı oldu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şaşırtan bir iddia ile gündem olmuştu.
İddiaya göre; Kenan İmirzalıoğlu, 7 yıllık eşi Sinem Kobal'ı aldattı. İhanet iddiası sosyal medyaya bomba gibi düşerken çiftten jet hızıyla açıklama geldi. Çift, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi. İddiaları yalanlayan oyuncu çift, evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirterek, "Tamamen saçmalık" dedi.
Daha sonra ise şarkıcı Edis'in doğum gününe katılan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, birlikte verdikleri pozla dostu düşmanı çatlattı.