Ünlülerden 6 Şubat paylaşımları: Unutmadık, unutmayacağız! Alişan, Esra Erol, Demet Akalın, Pınar Altuğ, Özge Törer, Burak Özçivit...

Kahramanmaraş merkezli biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde 11 kenti vuran depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depreminin yıldönümünde sanat camiasından paylaşımlar peş peşe geldi. Tıpkı o günkü gibi tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu yıldönümünde ünlü isimlerden de "Unutmadık" mesajları yağdı. İşte ünlülerin 6 Şubat paylaşımları...
Sanat camiası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıldönümünde hayatını kaybeden binlerce vatandaşlarımızı sosyal medyadan yaptıkları duygu dolu paylaşımlarla andı.
İşte o paylaşımlar...
MUSTAFA CECELİ