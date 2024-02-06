Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ’un eşi de kendisi gibi Yeşilçam yıldızı çıktı! ünlü! Meğer Altuğ Süt Kardeşler’in yıldızıyla...

Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Nermin Denizci, Atilla Ergün, Belkıs Dilligil gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Natuk Baytan'ın yönettiği, 1982 yapımı komedi filminde sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Altuğ'un kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Şevket Altuğ'un Süt Kardeşler filminde de rol alan oyuncu eşi kimmiş...
Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile hafızalara kazınan Şevket Altuğ, Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Yedi Bela Hüsnü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Natuk Baytan'ın yönettiği, 1982 yapımı komedi filminde sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?
Aslen Trabzon, Sürmeneli olan Şevket Altuğ, 1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. İlkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü.