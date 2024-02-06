Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ’un eşi de kendisi gibi Yeşilçam yıldızı çıktı! ünlü! Meğer Altuğ Süt Kardeşler’in yıldızıyla...

Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Nermin Denizci, Atilla Ergün, Belkıs Dilligil gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Natuk Baytan'ın yönettiği, 1982 yapımı komedi filminde sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Altuğ'un kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Şevket Altuğ'un Süt Kardeşler filminde de rol alan oyuncu eşi kimmiş...