Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bırakan elbisesi ile poz verdi! Gören şaşıp kaldı! Paylaşımına tepki yağdı: Ayıp artık! Bu ne poz...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Avşar kızı, tek göğsünü açıkta bırakan siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. Paylaşımı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Avşar'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ayıp artık! Bu ne poz" derken bir başkası "Yaşlandıkça ne yapacaklarını şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...