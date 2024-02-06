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Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bırakan elbisesi ile poz verdi! Gören şaşıp kaldı! Paylaşımına tepki yağdı: Ayıp artık! Bu ne poz...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Avşar kızı, tek göğsünü açıkta bırakan siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. Paylaşımı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Avşar'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ayıp artık! Bu ne poz" derken bir başkası "Yaşlandıkça ne yapacaklarını şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 10:09 Güncelleme 06 Şubat 2024, 10:09
Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bırakan elbisesi ile poz verdi! Gören şaşıp kaldı! Paylaşımına tepki yağdı: Ayıp artık! Bu ne poz... 1

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bırakan elbisesi ile poz verdi! Gören şaşıp kaldı! Paylaşımına tepki yağdı: Ayıp artık! Bu ne poz... 2

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi.

Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bırakan elbisesi ile poz verdi! Gören şaşıp kaldı! Paylaşımına tepki yağdı: Ayıp artık! Bu ne poz... 3

Avşar kızı, tek göğsünü açıkta bırakan siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı.

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