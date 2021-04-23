RAMAZAN İMSAKİYE
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Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları! "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde kuvvet bulacaktır"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

23.04.2021 09:45 - Son Güncelleme: 23.04.2021 10:30
Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları! Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde kuvvet bulacaktır

İREM DERİCİ

"Senin de 23 Nisan'ın kutlu olsun hicran bakışlı yavrum."

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları! Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde kuvvet bulacaktır

TÜRKAN ŞORAY
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili çocuklar; Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sizlere armağan ettiği, bu çok değerli bayramınızı, her zaman coşku ve mutlulukla kutlamanızı dilerim..."

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları! Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde kuvvet bulacaktır

DEMET AKBAĞ
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları! Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde kuvvet bulacaktır

MÜGE BOZ
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları! Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde kuvvet bulacaktır

İBRAHİM BÜYÜKAK
"23 Nisan kutlu olsun..."