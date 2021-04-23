Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları! "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde kuvvet bulacaktır"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...
23.04.2021 09:45
- Son Güncelleme: 23.04.2021 10:30