Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bedava tatilinden imalı imalı fotoğraflar 'her an her şey olabilir güzelim' Abla Gamze Erçel de gitmişti

Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ama magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Tabi sadece onlar değil. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tatiline, Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da eşlik edince 'aşk kanıtlandı' yorumları yapıldı. İddiaları kabul etmeyen ve Maldivler'de 'bedava' tatil yaptıkları iddia edilen çiftten gelen imalı yorumlar sosyal medyayı salladı.

23.04.2021 09:45 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





