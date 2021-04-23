RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bedava tatilinden imalı imalı fotoğraflar 'her an her şey olabilir güzelim' Abla Gamze Erçel de gitmişti

Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ama magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Tabi sadece onlar değil. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tatiline, Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da eşlik edince 'aşk kanıtlandı' yorumları yapıldı. İddiaları kabul etmeyen ve Maldivler'de 'bedava' tatil yaptıkları iddia edilen çiftten gelen imalı yorumlar sosyal medyayı salladı.

23.04.2021 09:45 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:45
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bedava tatilinden imalı imalı fotoğraflar 'her an her şey olabilir güzelim' Abla Gamze Erçel de gitmişti

Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ama magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Tabi sadece onlar değil. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tatiline, Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da eşlik edince 'aşk kanıtlandı' yorumları yapıldı. İddiaları kabul etmeyen ve Maldivler'de 'bedava' tatil yaptıkları iddia edilen çiftten gelen imalı yorumlar sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bedava tatilinden imalı imalı fotoğraflar 'her an her şey olabilir güzelim' Abla Gamze Erçel de gitmişti

Adları sürekli aşk iddialarına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bedava tatilinden imalı imalı fotoğraflar 'her an her şey olabilir güzelim' Abla Gamze Erçel de gitmişti

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, son dönemde günlük hayatta da sık sık birlikte görüntüleniyordu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bedava tatilinden imalı imalı fotoğraflar 'her an her şey olabilir güzelim' Abla Gamze Erçel de gitmişti

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Oyuncuların fanları, sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bedava tatilinden imalı imalı fotoğraflar 'her an her şey olabilir güzelim' Abla Gamze Erçel de gitmişti

ABLASI DA MALDİVLER'DE
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ardından, güzel oyuncunun ablası Gamze Erçel de eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte soluğu Maldivler'de almıştı.