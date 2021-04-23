Esra Bilgiç ve Uğur Güneş son dakika bombasını patlattı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle kalpleri kazanan Uğur Güneş, diziye veda ederek izleyicileri üzmüştü. Sonrasında ise hazırlık paylaşımları yapan Uğur Güneş'in başka bir diziyle anlaştığı ortaya çıktı. Diğer bir yandan da Ramo dizisi final yapmış Esra Bilgiç yapımların radarına girmişti. Ve son dakika bombası patladı. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bir araya...

23.04.2021 12:47 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





