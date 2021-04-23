Esra Bilgiç ve Uğur Güneş son dakika bombasını patlattı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle kalpleri kazanan Uğur Güneş, diziye veda ederek izleyicileri üzmüştü. Sonrasında ise hazırlık paylaşımları yapan Uğur Güneş'in başka bir diziyle anlaştığı ortaya çıktı. Diğer bir yandan da Ramo dizisi final yapmış Esra Bilgiç yapımların radarına girmişti. Ve son dakika bombası patladı. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bir araya...
23.04.2021 12:47
- Son Güncelleme: 23.04.2021 12:47
Cuma akşamlarının severek takip edilen dizileri arasında yer alan Ramo 40. Bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin başrol oyuncusu Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç ve Uğur Güneş detayı ise gündeme bomba gibi düştü.
Show Tv'de yayınlandığı günden bu yana büyük ilgiyle takip edilen Ramo dizisi 40. Bölümü ile final kararı aldı.
Bu gelişme iddialı dizi Ramo hayranlarını üzmüş olsa da yeni gelişmeler şaşırttı.
DETAYLAR ESRA BİLGİÇ VE UĞUR GÜNEŞ HAYRANLARINI ŞAŞIRTACAK
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş yeni dizisi için sıkı bir çalışma programına girmiş hayranlarına müjdeyi vermişti.
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılarak yeni projesi için çalışmalara başlayan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.