RAMAZAN İMSAKİYE
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Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”

Şevval Sam'dan koronavirüs açıklaması! Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, rol arkadaşı Eda Ece ile birlikte Levent'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü laflayan Şevval Sam, koronavirüs açıklamasıyla dikkat çekti. "Ben de Covid-19'a yakalanmışım, atlamışım farkında değilim" diyen Sam, başından geçenleri anlattı. İşte setteki koronavirüs vakaları hakkında da konuşan Şevval Sam'ın dikkat çeken açıklaması…

23.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:25
Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”

Eda Ece ve Şevval Sam, Levent'te rol aldıkları dizinin yapım firmasından çıkarken kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyunculardan Şevval Sam, "Set güzel gidiyor maşallah kovid-19 vakalarımız da bitti" dedi.

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Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”

'BENİM ÇOK ATEŞİM OLDU'
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan Eda Ece ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum"

Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”

Annesi ve babasının iki yıldır evden çıkmadığını dile getiren Ece, Korkuyor tabii insan genciz atlarız filan diye ama annem ve babamı iki yıldır evden çıkarmıyoruz. Aşılarını da oldular iyiler" ifadelerini kullandı.

Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”

'COVİD-19'A YAKALANMIŞIM'
Şevval Sam da Covid-19 salgınını atlattığını belirterek "Ben de Covid-19'a yakalanmışım, atlamışım farkında değilim. Allah'tan kimseye bulaştırmamışım. Eda'dan bir ay önce ben geçirmişim. Sürekli test yaptırıyoruz antikorum yüksek çıktı. Bende varmış farkında değilmişim" şeklinde konuştu.

Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”

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