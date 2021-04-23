Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”

'BENİM ÇOK ATEŞİM OLDU'

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan Eda Ece ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum"