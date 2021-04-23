Şevval Sam’dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması! “Covid-19’a yakalanmışım, farkında değilmişim”
Şevval Sam'dan koronavirüs açıklaması! Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, rol arkadaşı Eda Ece ile birlikte Levent'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü laflayan Şevval Sam, koronavirüs açıklamasıyla dikkat çekti. "Ben de Covid-19'a yakalanmışım, atlamışım farkında değilim" diyen Sam, başından geçenleri anlattı. İşte setteki koronavirüs vakaları hakkında da konuşan Şevval Sam'ın dikkat çeken açıklaması…
23.04.2021 13:24
- Son Güncelleme: 23.04.2021 13:25
'COVİD-19'A YAKALANMIŞIM'
Şevval Sam da Covid-19 salgınını atlattığını belirterek "Ben de Covid-19'a yakalanmışım, atlamışım farkında değilim. Allah'tan kimseye bulaştırmamışım. Eda'dan bir ay önce ben geçirmişim. Sürekli test yaptırıyoruz antikorum yüksek çıktı. Bende varmış farkında değilmişim" şeklinde konuştu.