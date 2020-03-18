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Herkes onu unutmuştu! Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi. L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yabanfilminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir.

18.03.2020 15:16 - Son Güncelleme: 18.03.2020 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





