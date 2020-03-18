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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak!

Kaya Çilingiroğlu koronavirüs açıklamasıyla tepki çekti. Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, önceki gün Murat Boz'dan gelen çağrı tepki çekmişti. Bugün ise Kaya Çilingiroğlu koronavirüs açıklamasıyla eleştirilerin odağında... Kaya Çilingiroğlu, dün Bebek'te objektiflere yansıdı. İşte tüm dünyayı hızla etkisi altına alan Corona Virüs ile ilgili konuşan Çilingiroğlu'nun sözleri...

18.03.2020 13:56 - Son Güncelleme: 18.03.2020 14:15
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak!

Kaya Çilingiroğlu, dün Bebek'te objektiflere yansıdı. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili konuşan Çilingiroğlu'nun sözleri tepki çekti.

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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa kameralarına konuşan Çilingiroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Corona Virüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Corona Virüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok! Ne zaman biteceğini biliyor musun, ne zaman çıkacaksın evden? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum."

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak!

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