Ünlüler hangi üniversiteden mezun? 'Nereden nereye' diyeceğiniz 20 ünlü isim: Hande Erçel, Özgü Namal, Emre Altuğ, Fahriye Evcen...

1 Ünlülerin göz kamaştırıcı hayatları, her zaman merak konusu olmuştur. Özel hayatları, aileleri, hatta memleketleri… Bu merakın en önemli parçalarından biri de elbette eğitim hayatları. Hangi okullarda öğrenciydiler? Hangi alanlarda eğitim aldılar? Biz de ünlülerin diploma koleksiyonlarına derinlemesine bir yolculuk yaptık. İşte şöhretin kapılarını aralayan o okullar...

2 SEDEF ŞAHİN "Adını Feriha Koydum" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Oyuncu, yeni mesleğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu: "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki. Yıldız (Kenter) hocamın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık. Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur."