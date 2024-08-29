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Ünlüler hangi üniversiteden mezun? 'Nereden nereye' diyeceğiniz 20 ünlü isim: Hande Erçel, Özgü Namal, Emre Altuğ, Fahriye Evcen...

Kırmızı halıların ışıltısı, milyonların hayranlığı... Ünlüler dünyası, göz alıcı büyüsüyle bizleri kendine hayran bırakıyor. Ancak bu göz kamaştırıcı şöhretin ardında, çoğu zaman gözden kaçan bir gerçek yatıyor: sıkı çalışma ve eğitimle yoğrulmuş uzun yıllar. Pek çok ünlü isim, sanat dünyasına adım atmadan önce bambaşka alanlarda eğitim gördü. Gelin, şöhretin büyüsüne kapılmadan, ünlülerin okul sıralarından sahne ışıklarına uzanan ilham verici hikayelerine bir göz atalım.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 10:58 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 10:58
Ünlüler hangi üniversiteden mezun? ’Nereden nereye’ diyeceğiniz 20 ünlü isim: Hande Erçel, Özgü Namal, Emre Altuğ, Fahriye Evcen... 1

Ünlülerin göz kamaştırıcı hayatları, her zaman merak konusu olmuştur. Özel hayatları, aileleri, hatta memleketleri… Bu merakın en önemli parçalarından biri de elbette eğitim hayatları. Hangi okullarda öğrenciydiler? Hangi alanlarda eğitim aldılar? Biz de ünlülerin diploma koleksiyonlarına derinlemesine bir yolculuk yaptık. İşte şöhretin kapılarını aralayan o okullar...

Ünlüler hangi üniversiteden mezun? ’Nereden nereye’ diyeceğiniz 20 ünlü isim: Hande Erçel, Özgü Namal, Emre Altuğ, Fahriye Evcen... 2

SEDEF ŞAHİN

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Oyuncu, yeni mesleğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu: "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki. Yıldız (Kenter) hocamın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık. Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur."

Ünlüler hangi üniversiteden mezun? ’Nereden nereye’ diyeceğiniz 20 ünlü isim: Hande Erçel, Özgü Namal, Emre Altuğ, Fahriye Evcen... 3

HANDE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, öğrenci kartı ile poz verdi. Hande Erçel, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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