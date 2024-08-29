Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy'un aylarca evli kaldığı eski eşi de kendisi gibi çok ünlü çıktı! Meğer o oyuncuyla aylarca evli kalmış...

Hatice Yıldız Levent sahne adıyla Muazzez Ersoy, başarı dolu kariyeri ile yıllarca adından söz ettirdi. Gençlik yıllarında müziğe ilgi duymaya başlayan ve aldığı eğitimlerin ardından Türk Müziği'nin sevilen isimlerinin arasında yer alan sanatçı, kariyeri gibi özel hayatıyla da her dönem dikkat çekmeyi başardı. Genç yaşlarda ilk evliliğini yapan Ersoy'un yalnızca 4 ay evli kaldığı ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Muazzez Ersoy'un kendisi gibi ünlü olan eski eşi kim...