Hatice Yıldız Levent sahne adıyla Muazzez Ersoy, başarı dolu kariyeri ile yıllarca adından söz ettirdi. Gençlik yıllarında müziğe ilgi duymaya başlayan ve aldığı eğitimlerin ardından Türk Müziği'nin sevilen isimlerinin arasında yer alan sanatçı, kariyeri gibi özel hayatıyla da her dönem dikkat çekmeyi başardı. Genç yaşlarda ilk evliliğini yapan Ersoy'un yalnızca 4 ay evli kaldığı ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Muazzez Ersoy'un kendisi gibi ünlü olan eski eşi kim...
Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy'un çocukluğu ve gençliği Kasımpaşa'da geçti. Annesinin müziğe olan tutkusu nedeniyle gençlik yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan Ersoy, ortaokulu bitirdikten sonra bu alanda eğitimler almaya başladı.
İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler alan Ersoy, tezgahtarlıktan kazandığı parayı bu eğitimler için harcadı.
Çabalarının karşılığını gören Ersoy, 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosunda assolist olarak sahneye çıkmaya başladı.