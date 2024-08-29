3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı’nın ilk göz ağrısına bakın! Anne-oğul paylaşımı ortalığı salladı: “Hangi ara bu kadar büyüdü”

Var mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve ardından sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçti. Ural ile 7 yıllık partnerliğini sonlandıran Namlı'nın yeni projesi merak konusu olurken ünlü sunucu sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Mustafa Namlı ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Namlı, Instagram'da ilk göz ağrısıyla anne-oğul paylaşımında bulundu. Ünlü sunucunun oğlunu görenler "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumunda bulundu.
Nur Tuğba Namlı, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun''a yarışmacı olarak katıldı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgun Feyman'dan sunuculuk dersleri alan Namlı, kariyerine gece haber bülteni sunarak başladı.
Daha sonra Survivor Panorama, Gel Konuşalım gibi programların sunuculuğunu üstlenen Namlı, son olarak Hakan Ural ile, Neler Oluyor Hayatta'yı sundu.