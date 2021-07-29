Ünlüler eş zamanlı başlayan orman yangınlarına sessiz kalmadı! Süreyya Yalçın ise öyle bir paylaşım yaptı ki tepkiler peş peşe geldi
Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin'den sonra bugün de Kilis, Marmaris, Bodrum, Didim, Milas ve Antalya'dan yangın haberleri ardı ardına geldi. Ünlü isimler de Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlara sessiz kalmadı. Fettah Can, Yalın, Derya Uluğ, Burcu Güneş, Tan Taşçı ve birçok ünlü isim orman yangınlarına tepki gösterirken Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın'ın yaptığı paylaşım görenleri şaşkına çevirdi. Yangın bölgesinden paylaşım yapan Yalçın'ın teknesinde gülerek verdiği pozlar tepki çekti. İşte ünlü isimlerin yangın paylaşımları ve Süreyya Yalçın'ın skandal pozları...
29.07.2021 22:27
- Son Güncelleme: 29.07.2021 23:00