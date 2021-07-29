Ferdi Tayfur’un son haline bakın! Yeni imajını kızı Tuğçe Tayfur paylaştı sosyal medya onu konuştu
Ferdi Tayfur'un son haline bakın! Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, imaj tazeledi. Ünlü şarkıcının kızı Tuğçe Tayfur ise babası Ferdi Tayfur'un son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Geçen yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya bürünen şarkıcının son hali binlerce beğeni aldı. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...
29.07.2021 23:31
- Son Güncelleme: 29.07.2021 23:31
Geçen yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, imaj değişikliğine gitti. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ise babasının son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
Tuğçe Tayfur'un "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Tuğçe Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısını da eklediği fotoğraf binlerce beğeni aldı. İşte başta Ferdi Tayfur olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...