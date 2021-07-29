Almeda Abazi’nin annesine bakın! Tolgahan Sayışman Fenerbahçeli yıldızla bacanak oldu kayınvalidesi ile verdiği poz çok konuşuldu

Çiftin nikah şahitlerini üstlenen Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi ile düğünde verdiği poz ise gündem oldu. Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. Albana Abazi için 'Süper kayınvalide' yorumları yapıldı.