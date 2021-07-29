Almeda Abazi’nin annesine bakın! Tolgahan Sayışman Fenerbahçeli yıldızla bacanak oldu kayınvalidesi ile verdiği poz çok konuşuldu
Almeda Abazi'nin annesine bakın! Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çıragan Sarayı'nda evlendi. Düğünden kareler sosyal medyada gündem olurken Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi ile verdiği poz çok konuşuldu. Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. İşte Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi...
29.07.2021 20:47
- Son Güncelleme: 29.07.2021 20:47
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çıragan Sarayı'nda evlendi. Uzun süredir birlikte olan çifti, ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
Çiftin nikah şahitlerini üstlenen Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi ile düğünde verdiği poz ise gündem oldu. Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. Albana Abazi için 'Süper kayınvalide' yorumları yapıldı.