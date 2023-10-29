Ünlüler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı: Herkes bize imrenerek bakacak! Alişan, Sinem Kobal, Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Esra Erol...

29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu 7'den 70'e herkesi sardı. Cumhuriyet'in 100. yılı bambaşka bir heyecanla, sevinçle ve gururla kutlanırken ünlü isimler de hem verdikleri röportajlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla bu özel günle ilgili hislerini anlattı. İşte Alişan, Hülya Koçyiğit, Oktay Kaynarca, Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin 29 Ekim coşkusu...