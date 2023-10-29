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Ünlüler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı: Herkes bize imrenerek bakacak! Alişan, Sinem Kobal, Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Esra Erol...

29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu 7'den 70'e herkesi sardı. Cumhuriyet'in 100. yılı bambaşka bir heyecanla, sevinçle ve gururla kutlanırken ünlü isimler de hem verdikleri röportajlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla bu özel günle ilgili hislerini anlattı. İşte Alişan, Hülya Koçyiğit, Oktay Kaynarca, Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin 29 Ekim coşkusu...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 09:21 Güncelleme 29 Ekim 2023, 09:37
Ünlüler Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı: Herkes bize imrenerek bakacak! Alişan, Sinem Kobal, Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Esra Erol... 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu tüm yurdu sardı. Ünlü isimler de hem verdikleri röportajlarda hem de sosyal medya paylaşımlarıyla bu özel günle ilgili hislerini dile getirdi. İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları...

Ünlüler Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı: Herkes bize imrenerek bakacak! Alişan, Sinem Kobal, Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Esra Erol... 2

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İmkansız bir rüyaydı, gerçek oldu. Yaşasın Cumhuriyet.

Ünlüler Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı: Herkes bize imrenerek bakacak! Alişan, Sinem Kobal, Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Esra Erol... 3

SEDA ALKOR

Cumhuriyetimizin 100. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlere bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyoruz. Nice 100 yıllara Türkiye'm.

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