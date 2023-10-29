Başak Dizer’in kız kardeşi “Güzellik genetik” dedirtti! Kıvanç Tatlıtuğ’un baldızı sosyal medyayı salladı: Çok zarif ve güzel

Başak Dizer ile 2016 yılında dünyaevine giren bir çocuk babası Kıvanç Tatlıtuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise baldızı Buket Dizer ile gündeme geldi. Başak Dizer, kız kardeşi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Abla-kardeş paylaşımı kısa sürede gündem olurken Buket Dizer'i görenler, "Güzellik genetik", "Çok zarif ve güzel" yorumlarında bulundu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik baldızı...
Aşk-ı Memnu, Çarpışma, Gümüş, Kuzey Güney, Aile gibi dizilerde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Ünlü oyuncu, son olarak eşi Başak Dizer'in kendisi için organize ettiği doğum günü partisiyle gündeme geldi.
Dizer, 2016 yılında evlendiği Tatlıtuğ'un 40'ncı yaş günü için bir parti düzenledi.