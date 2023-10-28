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"Başak'ı çok sevmek yetmedi" demişti! Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü sosyal medyayı salladı "Benim sırtım yere gelmez"

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğulları Kurt Efe ile sık sık gündeme gelen Tatlıtuğ, önceki akşam 40.yaşını kutladı. 27 Ekim doğumlu Tatlıtuğ'un doğum günü partisi sosyal medyaya damgasını vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 17:12 Güncelleme 28 Ekim 2023, 17:12
Başak’ı çok sevmek yetmedi demişti! Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum günü sosyal medyayı salladı Benim sırtım yere gelmez 1

2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

Başak’ı çok sevmek yetmedi demişti! Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum günü sosyal medyayı salladı Benim sırtım yere gelmez 2

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Tatlıtuğ eşine olan aşkını sözlerle anlatmıştı:

Başak’ı çok sevmek yetmedi demişti! Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum günü sosyal medyayı salladı Benim sırtım yere gelmez 3

"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."

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