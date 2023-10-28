"Başak'ı çok sevmek yetmedi" demişti! Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü sosyal medyayı salladı "Benim sırtım yere gelmez"

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğulları Kurt Efe ile sık sık gündeme gelen Tatlıtuğ, önceki akşam 40.yaşını kutladı. 27 Ekim doğumlu Tatlıtuğ'un doğum günü partisi sosyal medyaya damgasını vurdu.
2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Tatlıtuğ eşine olan aşkını sözlerle anlatmıştı:
"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."