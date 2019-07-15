15 Temmuz darbe girişimin az bilinen kareleri
Anadolu Ajansı (AA), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederken çekilen, arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi.
15.07.2019 09:20
- Son Güncelleme: 15.07.2019 09:26
Fotoğraflarda, Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halkın, darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı araçlara müdahale ettiği, darbecilerin araçlarını engellediği ve ele geçirdiği anlar yer alıyor.
Fotoğrafta Genelkurmay Kavşağında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor.
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor.
Fotoğrafta Ankara Maltepe'de tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor.
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde askeri araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor.