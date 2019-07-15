İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlısıyla Bodrum'da! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter ile Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi! "Babam İbrahim Tatlıses ancak ben yıllardır bu mesleği icra ediyorum." diyen Dilan Çıtak Tatlıses, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla son günlerde büyük çıkış yakaladı. 30 yaşındaki Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisiyle gittiği Bodrum tatilinde verdiği kilolarla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı Levent Dörter kimdir?

15.07.2019 11:57 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





