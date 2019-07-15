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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlısıyla Bodrum'da! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter ile Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi! "Babam İbrahim Tatlıses ancak ben yıllardır bu mesleği icra ediyorum." diyen Dilan Çıtak Tatlıses, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla son günlerde büyük çıkış yakaladı. 30 yaşındaki Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisiyle gittiği Bodrum tatilinde verdiği kilolarla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı Levent Dörter kimdir?

15.07.2019 11:57 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:15
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlısıyla Bodrum'da! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter ile Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi! "Babam İbrahim Tatlıses ancak ben yıllardır bu mesleği icra ediyorum." diyen Dilan Çıtak Tatlıses, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla son günlerde büyük çıkış yakaladı. 30 yaşındaki Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisiyle gittiği Bodrum tatilinde verdiği kilolarla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı Levent Dörter kimdir?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlısıyla Bodrum'da! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter ile Bodrum sezonunu açtı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlısıyla Bodrum'da! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

Çift, Türkbükü'ndeki bir beachte görüntülendi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlısıyla Bodrum'da! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

İkiliden Dörter, tavla turnuvasına katılırken, Dilan Çıtak locada güneşlenmeyi tercih etti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlısıyla Bodrum'da! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

Akşam üzeri serin sulara kendini bırakan Dilan Çıtak Tatlıses, verdiği kilolar ile şaşırttı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken şarkıcının suya girmesiyle çıkması bir oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in sudan çıktıktan sonra çok üşüdüğü görüldü.

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