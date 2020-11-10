Ünlüler 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: 82 yıl önce bugün kalplerimizde ölümsüzleştin...

10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Anıtkabir başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafında anma törenleri düzenlenirken ünlü isimler de 10 Kasım paylaşımlarında bulundu. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…