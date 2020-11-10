Ünlüler 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: 82 yıl önce bugün kalplerimizde ölümsüzleştin...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin 82'nci yılnda saat 09.05'te 81 ilde hayat bir dakikalığına durdu. Ülkenin dört bir yanında anma törenleri yapılırken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım'a dair hisleri...
10.11.2020 10:45
- Son Güncelleme: 10.11.2020 11:14
10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Anıtkabir başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafında anma törenleri düzenlenirken ünlü isimler de 10 Kasım paylaşımlarında bulundu. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…
DİĞER GALERİLER