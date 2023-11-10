Ünlüler 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle andı: 85 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk! Müge Anlı, Esra Erol, Seda Sayan...

Ünlü isimler, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla andı. Aralarında Esra Erol, Müge Anlı, Çağla Şıkel, Seda Sayan, Hadise ve Özge Törer gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü isim, Ulu Önder Atatürk'e duydukları; sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi. İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları...