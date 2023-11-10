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Ünlüler 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle andı: 85 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk! Müge Anlı, Esra Erol, Seda Sayan...

Ünlü isimler, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla andı. Aralarında Esra Erol, Müge Anlı, Çağla Şıkel, Seda Sayan, Hadise ve Özge Törer gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü isim, Ulu Önder Atatürk'e duydukları; sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi. İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 10:06 Güncelleme 10 Kasım 2023, 10:15
Ünlüler 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: 85 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk! Müge Anlı, Esra Erol, Seda Sayan... 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı.

İşte o paylaşımlar...

Ünlüler 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: 85 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk! Müge Anlı, Esra Erol, Seda Sayan... 2

MÜGE ANLI

Ünlüler 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: 85 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk! Müge Anlı, Esra Erol, Seda Sayan... 3

ESRA EROL

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