Şekilden şekile girdi! Süper minisiyle olay yaratan 43 yaşındaki Cansu Dere köşede kalınca fena bozuldu! Yüzünü görenler

Sadakatsiz, Ezel, Anne, Sıla gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan 43 yaşındaki Cansu Dere, süper minisiyle katıldığı galaya damgasını vururken dikkat çeken bambaşka bir detay daha vardı. O da Dere'nin köşede kalınca yüzünün girdiği haller.
Ekranların başarılı oyuncularından Cansu Dere, Şahsiyet dizisinin galasına damgasını vurdu.
Son olarak da Sadakatsiz dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Cansu Dere, güzelliği ve fit vücuduyla her daim beğeni alan ünlü isimler arasında.
Tarzıyla her zaman adından söz ettiren ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Cansu Dere, Şahsiyet 2. sezon galasında ortaya çıktı.