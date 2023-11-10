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Şekilden şekile girdi! Süper minisiyle olay yaratan 43 yaşındaki Cansu Dere köşede kalınca fena bozuldu! Yüzünü görenler

Sadakatsiz, Ezel, Anne, Sıla gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan 43 yaşındaki Cansu Dere, süper minisiyle katıldığı galaya damgasını vururken dikkat çeken bambaşka bir detay daha vardı. O da Dere'nin köşede kalınca yüzünün girdiği haller.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 09:50 Güncelleme 10 Kasım 2023, 09:50
Şekilden şekile girdi! Süper minisiyle olay yaratan 43 yaşındaki Cansu Dere köşede kalınca fena bozuldu! Yüzünü görenler 1

Ekranların başarılı oyuncularından Cansu Dere, Şahsiyet dizisinin galasına damgasını vurdu.

Şekilden şekile girdi! Süper minisiyle olay yaratan 43 yaşındaki Cansu Dere köşede kalınca fena bozuldu! Yüzünü görenler 2

Son olarak da Sadakatsiz dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Cansu Dere, güzelliği ve fit vücuduyla her daim beğeni alan ünlü isimler arasında.

Şekilden şekile girdi! Süper minisiyle olay yaratan 43 yaşındaki Cansu Dere köşede kalınca fena bozuldu! Yüzünü görenler 3

Tarzıyla her zaman adından söz ettiren ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Cansu Dere, Şahsiyet 2. sezon galasında ortaya çıktı.

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