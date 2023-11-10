Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eski halini görenler gözlerine inanamadı "Sen de mi estetiklisin be Ceren"

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan Kızılcık Şerbeti, cuma günlerinin adından söz ettiren yapımlarından biri. Ancak bazı isimler var ki diğerlerinden bir adım önde. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç. Doğanın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç bu kez estetik iddilarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...