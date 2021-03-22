Ünlü televizyoncunun estetik sonrası burnu çürüdü! Yardım istedi, görenler dehşete düştü...

Ünlü televizyoncunun estetik sonrası burnunun çürüdü! Yardım istedi, görenler dehşete düştü... 29 yaşındaki Anastasia Balinskaya, estetik operasyonu sonrası büyük bir şok yaşadı. 3 kez burun estetiği olan Balinskaya'nın, hijyenik şartlarda ameliyat yapılmadığı için bir süre sonra burnunda iltihaplanma ve içeriden çürüme başladı. Tekrar operasyon olmazsa burnunu kaybedecek olan ünlü isim, hayranlarından yardım istedi.

22.03.2021 13:56 - Son Güncelleme: 22.03.2021 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





