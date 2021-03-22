Ünlü televizyoncunun estetik sonrası burnu çürüdü! Yardım istedi, görenler dehşete düştü...
Ünlü televizyoncunun estetik sonrası burnunun çürüdü! Yardım istedi, görenler dehşete düştü... 29 yaşındaki Anastasia Balinskaya, estetik operasyonu sonrası büyük bir şok yaşadı. 3 kez burun estetiği olan Balinskaya'nın, hijyenik şartlarda ameliyat yapılmadığı için bir süre sonra burnunda iltihaplanma ve içeriden çürüme başladı. Tekrar operasyon olmazsa burnunu kaybedecek olan ünlü isim, hayranlarından yardım istedi.
Burnunda oluşan iltihap için defalarca doktora giden Anastasia'nın burnundaki çürüme, kullandığı ilaç ve damlalara rağmen durdurulamadı.Doktorların kendisine burnunun müdahale edilmemesi takdirde tamamen çürüyeceğini söylediği Anastasia, 163,000 takipçisinden tedavi için kendisine maddi yardımda bulunmalarını istedi.
Anastasia şöyle devam etti: "Dün doktora gittim. Doktor son ameliyatta doktorun burnuma yerleştirdiği yapay implantı, vücudum kabul etmediği için zamanla oluşan iltihabın burnumu çürütmeye başladığını ve iki ay içinde gereken müdahale yapılmadığı takdirde iki ay içinde burnumun tamamen çürüyeceğini söyledi."