Ünlü şovmen taciz krizi yaşadığı Ece Ronay'ı bile tanımadı! 'Mehmet Ali Erbil hafızasını kaybetti!' Yürümekte güçlük çekti! O halini görenler...
Geçtiğimiz haftalarda internet ünlüsü Ece Ronay'a taciz mesajları attığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil cephesinden kötü haber geldi. Bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan Erbil'in yürümekte güçlük çektiği görüldü. Erbil tek başına yürümeyince kollarına iki arkadaşı girdi. Muhabirlerin Ece Ronay olayı hakkındaki sorulara da Rona'yı tanımadığını söylerek cevap verdi. Ünlü şovmenin o görüntüleri ve açıklamaları şok etkisi yarattı. Mehmet Ali Erbil'in hafızasını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...
25.10.2021 09:06
- Son Güncelleme: 25.10.2021 14:55
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz haftalarda fenomen Ece Ronay'ın klibinde oynamış daha sonra ise aralarında taciz iddiasıyla kriz yaşanmıştı. Ronay, Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşalamış ve davacı olmuştu. İkili arasındaki polemik sürerken Mehmet Ali Erbil cephesinde kötü bir gelişme yaşandı. Erbil kendisine sorulan soruları cevaplayamadı.