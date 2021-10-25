Ünlü şovmen taciz krizi yaşadığı Ece Ronay'ı bile tanımadı! 'Mehmet Ali Erbil hafızasını kaybetti!' Yürümekte güçlük çekti! O halini görenler...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz haftalarda fenomen Ece Ronay'ın klibinde oynamış daha sonra ise aralarında taciz iddiasıyla kriz yaşanmıştı. Ronay, Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşalamış ve davacı olmuştu. İkili arasındaki polemik sürerken Mehmet Ali Erbil cephesinde kötü bir gelişme yaşandı. Erbil kendisine sorulan soruları cevaplayamadı.