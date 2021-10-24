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Haberler Magazin Didem Soydan'ın seksi pozları Burak Deniz'i çileden çıkardı: 'Çizgiyi Aşma!' Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

Didem Soydan'ın seksi pozları Burak Deniz'i çileden çıkardı: 'Çizgiyi Aşma!' Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

Ünlü oyuncu Burak Deniz ve manken sevgilisi Didem Soydan'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 2 yıla yakın bir süredir birlikte olan çift sık sık sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ile mutlu olduklarını gösteriyordu. Ancak Didem Soydan'ın kıyafetleri dolayısıyla Burak Deniz ile tartıştığı ve Deniz'in Soydan'a, ''Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir'' dediği iddia edildi.

24.10.2021 11:53 - Son Güncelleme: 24.10.2021 11:53
Didem Soydan’ın seksi pozları Burak Deniz’i çileden çıkardı: ’Çizgiyi Aşma!’ Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

Didem Soydan'ın seksi pozları Burak Deniz ile ayrılma sebebi oldu. Manken Didem Soyan ile 1 yılı aşkın süredir birlikte olan oyuncu Burak Deniz son noktayı koydu. Sosyal medyada sık sık cüretkar pozlar veren Soydan'a yakışıklı oyuncu sonunda rest çekti. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen çift arasında kıyafet krizi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşı için "Çok aşığım gözüm kimseyi görmüyor" diyen Soydan, Burak Deniz'in kıyafetlerine karışmasını kabul etmeyince ilişkileri sona erdi.

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Didem Soydan’ın seksi pozları Burak Deniz’i çileden çıkardı: ’Çizgiyi Aşma!’ Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

İddiaya göre Didem Soydan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan rahatsız olan Burak Deniz sevgilisine "Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir" diye tepki gösterdi.

Didem Soydan’ın seksi pozları Burak Deniz’i çileden çıkardı: ’Çizgiyi Aşma!’ Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

Soydan'ın da Burak Deniz'in kıyafetlerine karışmasını istemeyerek, "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" dedi.

Didem Soydan’ın seksi pozları Burak Deniz’i çileden çıkardı: ’Çizgiyi Aşma!’ Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

Bu tartışmadan sonra ikili, önceki gün sosyal medyada birbirini takipten çıktı.

Didem Soydan’ın seksi pozları Burak Deniz’i çileden çıkardı: ’Çizgiyi Aşma!’ Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

Deniz ve Soydan'ın yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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