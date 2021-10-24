Didem Soydan'ın seksi pozları Burak Deniz'i çileden çıkardı: 'Çizgiyi Aşma!' Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...
Ünlü oyuncu Burak Deniz ve manken sevgilisi Didem Soydan'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 2 yıla yakın bir süredir birlikte olan çift sık sık sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ile mutlu olduklarını gösteriyordu. Ancak Didem Soydan'ın kıyafetleri dolayısıyla Burak Deniz ile tartıştığı ve Deniz'in Soydan'a, ''Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir'' dediği iddia edildi.
Didem Soydan'ın seksi pozları Burak Deniz ile ayrılma sebebi oldu. Manken Didem Soyan ile 1 yılı aşkın süredir birlikte olan oyuncu Burak Deniz son noktayı koydu. Sosyal medyada sık sık cüretkar pozlar veren Soydan'a yakışıklı oyuncu sonunda rest çekti. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen çift arasında kıyafet krizi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşı için "Çok aşığım gözüm kimseyi görmüyor" diyen Soydan, Burak Deniz'in kıyafetlerine karışmasını kabul etmeyince ilişkileri sona erdi.
İddiaya göre Didem Soydan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan rahatsız olan Burak Deniz sevgilisine "Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir" diye tepki gösterdi.
Soydan'ın da Burak Deniz'in kıyafetlerine karışmasını istemeyerek, "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" dedi.