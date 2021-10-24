Didem Soydan’ın seksi pozları Burak Deniz’i çileden çıkardı: ’Çizgiyi Aşma!’ Ünlü çiftin aşkları sona erdi! Meğer ayrılıklarının sebebi...

Didem Soydan'ın seksi pozları Burak Deniz ile ayrılma sebebi oldu. Manken Didem Soyan ile 1 yılı aşkın süredir birlikte olan oyuncu Burak Deniz son noktayı koydu. Sosyal medyada sık sık cüretkar pozlar veren Soydan'a yakışıklı oyuncu sonunda rest çekti. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen çift arasında kıyafet krizi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşı için "Çok aşığım gözüm kimseyi görmüyor" diyen Soydan, Burak Deniz'in kıyafetlerine karışmasını kabul etmeyince ilişkileri sona erdi.