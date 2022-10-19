Ünlü sosyal medya fenomeni Zilan Irmak Avşar arkadaşı eski Dünya Güzeli Gizem Şahin'den şikayetçi oldu! 5 yaşındaki kızının yanında seks partisi ve uyuşturucu...
Ünlü sosyal medya fenomeni Zilan Irmak Avşar, Miss Freedom of the World 2019'da birincisi arkadaşı Gizem Şahin'den şikâyetçi oldu. Avşar, kendisine iftira attığını ileri sürdüğü Şahin'in sosyal medyada ve ortak çevresinde hakkında söylediği sözler nedeniyle psikolojik bunalıma girdiğini, travma yaşadığını ve tedavi görmek zorunda kaldığını söyleyerek, 5 yaşındaki kızının da zarar gördüğünü ileri sürdü.
Ünlü sosyal medya fenomeni Irmak Avşar'ın beş yaşında bir kızı vardı. Ünlü fenomenin kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan yakın arkadaşı Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin'le araları geçtiğimiz günlerde bozuldu.
İddiaya göre Şahin, yakın arkadaşı ile aralarının bozulması ardından sosyal medya üzerinden Avşar'a yönelik çeşitli isnatlarda bulundu. Ortak arkadaşları ve ortak mekanlarda bulunduğu sırada Avşar'ın beş yaşındaki kızının yanında seks partisi verip uyuşturucu madde içtiğini söyleyen fenomen Şahin, eski arkadaşının kocasını aldattığını da iddia etti.
Avşar, şikayet dilekçesinde Gizem Şahin'in kendisi hakkında ileri sürdüğü iddiaların hayal ürünü olduğunu, bunu bilmesine rağmen kendisine zarar vermek için iddialarına devam ettiğini söyledi.