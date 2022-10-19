Gecenin Ucunda Sara’sı Özge Özder’in kızı Luna annesinin kopyası ’bütün hayatımız Luna oldu’ Özge Özder’in kızı Luna...

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Annesiyle babasını peşinden koşturan küçük Luna için, Özder, ''Bütün hayatımız artık Luna oldu'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özder, ''Yeni diziye başladım. Onun çekimleri var. 'Ay Perisi Luna' adında bir kitap çıkardım. SMA'lı Masal bebeğin yararına çıkardığım bir kitap.