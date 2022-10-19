Songül Karlı öyle bir paylaşım yaptı ki kendi kendini ifşa etti! Tüm her şeyi bir bir ortaya döküldü 'gece gece...'
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı bu kez, gençlik yıllarına ait bir görüntü paylaştı. Ancak gelin görün ki bu kez de yaptırdığı estetikler bir bir ortaya çıktı. İşte detaylar...
19.10.2022 16:03 - Son Güncelleme: 19.10.2022 16:03
Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.
Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.