Ünlü şarkıcı 'tecavüze uğradım hamile kaldım' dedi anlattıkları kan dondurdu! Lady Gaga 'ailem beni yolun köşesinde bıraktı'

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'nin programı The Me You Can't See'de yıllar önce yaşadığı zorlu günlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken bir müzik yapımcısı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Lady Gaga "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile hâlimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı" dedi.

21.05.2021 17:19 - Son Güncelleme: 21.05.2021 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





