Ünlü şarkıcı 'tecavüze uğradım hamile kaldım' dedi anlattıkları kan dondurdu! Lady Gaga 'ailem beni yolun köşesinde bıraktı'
ABD'li şarkıcı Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'nin programı The Me You Can't See'de yıllar önce yaşadığı zorlu günlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken bir müzik yapımcısı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Lady Gaga "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile hâlimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı" dedi.
21.05.2021 17:19
- Son Güncelleme: 21.05.2021 17:19
Lady Gaga, gençlik yıllarında yaşadığı en büyük travmayı anlattı. Henüz 19 yaşındayken bir yapımcı tarafından defalarca tecavüze uğradığını söyleyen şarkıcıdan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.
Prens Harry ve Oprah Winfrey'in hazırladığı 'The Me You Can't See' (Göremediğin Ben) isimli programın ilk konuğu olan Lady Gaga, yaşadığı istismar sonrası kötü günlerini anlattı.
PROGRAMDA ANLATTI
Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in birlikte hazırladığı ve ruh sağlığı üzerine odaklanan The Me You Can't See (Görmediğin Ben) adlı programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken bir yapımcının tecavüzüne uğradıktan sonra yaşadıklarını anlattı.
Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan 35 yaşındaki şarkıcı, gençlik yıllarında bir yapımcının tecavüzüne uğradığını ve hamile kaldığını anlattı.
Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen 35 yaşındaki şarkıcı, "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile halimle beni ailemin evinin yolunda bıraktı" ifadelerini kullandı.