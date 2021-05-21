Mehmet Ali Erbil sahalara döndü! 'Kadınlar peşimi bırakmıyor' demişti meğer yeni sevgilisi Oğuzhan Özyakup'u ifşa eden güzelmiş...

Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde 'Kadınlar peşimi bırakmıyor' itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil'in o isimle aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü şovmen bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yeniden erkanlara döneceğinin müjdesini veren Mehmet Ali Erbil Instagram profil fotoğrafına da o güzelle yan yana karesini ekledi. Bu hareket aşk iddialarını güçlendirirken Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Funda Aksu'nun kim olduğu merak konusu oldu. İzmirli güzelin, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un çapkınlık mesajlarını ifşa eden Funda Aksu olduğu ileri sürüldü. Yeniden aşk haberleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yaşı merak konu oldu. İşte haberin detayları...

21.05.2021 17:26 - Son Güncelleme: 21.05.2021 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





