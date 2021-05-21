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Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi hakkındaki İsmail YK gerçeği ortalığı karıştırdı! Meğer Lisaveti Karibskaya...

Sergen Yalçın hem işte hem de aşkta kazandı... 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'nın Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından sevinç gözyaşları döktüğü anlara ait bir karesini Sergen Yalçın'ın adıyla paylaşması üzerine ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkileri hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftten Lisaveti Karibskaya, aşk haberlerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Şu sıralar Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, son olarak kırmızı bikinisiyle havuz başında verdiği pozlarıyla gündem olmuştu. Karibskaya şimdi sie bambaşka bir konuyla çok konuşuldu. Lisaveta Karibskaya hakkında şoke eden İsmail YK gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar…

21.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 21.05.2021 19:52
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, şimdilerde çifte mutluluk yaşıyor.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren Sergen Yalçın, aşk hayatında da aradığını buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Usta isim, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 'Instagram' yasağı koyduğu da o gece ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.