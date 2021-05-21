Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi hakkındaki İsmail YK gerçeği ortalığı karıştırdı! Meğer Lisaveti Karibskaya...

Sergen Yalçın hem işte hem de aşkta kazandı... 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'nın Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından sevinç gözyaşları döktüğü anlara ait bir karesini Sergen Yalçın'ın adıyla paylaşması üzerine ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkileri hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftten Lisaveti Karibskaya, aşk haberlerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Şu sıralar Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, son olarak kırmızı bikinisiyle havuz başında verdiği pozlarıyla gündem olmuştu. Karibskaya şimdi sie bambaşka bir konuyla çok konuşuldu. Lisaveta Karibskaya hakkında şoke eden İsmail YK gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar…

21.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 21.05.2021 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





