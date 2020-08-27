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Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu! Tüm vücuduna yayıldı...

Sarah Harding, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu. Bir süredir herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve ünlü müzik grubu Girls Aloud'ın üyelerinden olan Sarah Harding, yaptığı paylaşımla "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım" dedi.

27.08.2020 14:10 - Son Güncelleme: 27.08.2020 14:10
Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu! Tüm vücuduna yayıldı...

Sosyal medya platformlarında mayıs ayından beri aktif olmayan ünlü şarkıcı Sarah Harding, kendisini merak eden hayranlarına kötü bir haber verdi. Harding, Instagram hesabından bir süredir meme kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.

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Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu! Tüm vücuduna yayıldı...

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38 yaşındaki şarkıcı, hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirterek, kanser ile elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu! Tüm vücuduna yayıldı...

Harding, yaptığı paylaşıma, "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı. Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan şarkıcı, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu! Tüm vücuduna yayıldı...

Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak, "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu! Tüm vücuduna yayıldı...

Ünlü şarkıcı, "Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi" diye yazdı.

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