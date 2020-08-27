Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu! Tüm vücuduna yayıldı...
Sarah Harding, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu. Bir süredir herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve ünlü müzik grubu Girls Aloud'ın üyelerinden olan Sarah Harding, yaptığı paylaşımla "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım" dedi.
Harding, yaptığı paylaşıma, "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı. Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan şarkıcı, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.
Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak, "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum" dedi.