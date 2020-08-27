Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz ve Ayça Çağla Altunkaya ile aynı masada! 'Hem sevgilisi hem de eski eşi yanında'

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Ilıcalı'nın iki kızının annesi olan Zeynep Yılmaz'ın önceki akşam Bitez'de aynı masada yemek yerken görüldüğü iddia edildi. Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında ise Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinin bulunduğu ileri sürüldü.