Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz ve Ayça Çağla Altunkaya ile aynı masada! 'Hem sevgilisi hem de eski eşi yanında'
Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşi Zeynep Yılmaz ile birlikte akşam yemeği yedi. Eski eşi ve yeni sevgilisi ile aynı masada oturan Acun Ilıcalı'ya Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu da eşlik etti. Sosyal medyaya düşen iddianın ardından Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Dalaman Havalimanı'nda tek başına görüntüsü ortaya çıktı.
27.08.2020 14:38
- Son Güncelleme: 27.08.2020 15:03
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Ilıcalı'nın iki kızının annesi olan Zeynep Yılmaz'ın önceki akşam Bitez'de aynı masada yemek yerken görüldüğü iddia edildi. Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında ise Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinin bulunduğu ileri sürüldü.
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