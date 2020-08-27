Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nu annesiyle görenler şaştı kaldı! Kendisine gelen soruya öyle bir yanıt verdi ki...

Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu'nun sosyal medya paylaşımları yakın markajda. Paylaşımları arasında annesiyle olan fotoğraflarını görenler şaştı kaldı. Anne-oğulun benzerlikleri 'Yok artık' dedirtti. Ancak anne oğulun benzerliklerinin dışında çok konuşulan başka bir konu daha vardı. O da Somer Sivrioğlu'nun bir takipçisine verdiği yanıt. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin anneleri.