Ünlü sanatçı 16 cm birden inceldi! 60'lık Seda Sayan'ın vücut yaşı 23 çıktı! İşte 5 ayda 13 kilo verdiren diyet...
Ünlü sanatçı Seda Sayan, 60 yaşına rağmen fit vücudu ve göz kamaştıran güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Estetik işlemlerinin yanı sıra uyguladığı diyet programıyla da gündeme gelen Sayan, 13 kilo vererek genç ve zayıf bir görünüme sahip oldu. Peki, Seda Sayan'ın genç ve zayıf kalmasının sırrı nedir? Seda Sayan, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemek konusunda kararlıdır. Bu nedenle beslenme düzenine ve spor aktivitelerine büyük önem verir.
24.05.2023 11:12 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:13
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın fit formu büyük ilgi çekti. Barbie bacak uygulamasıyla 16 cm inceldiğini açıklayan Seda Sayan bunun yanında yaptığı diyetle 13 kilo verdi. 60 yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran Sayan'ın güzellik ve zayıflık sırlarını bir bir derledik. İşte 5 ayda 13 kilo verdiren diyet...
60 YAŞINA RAĞMEN VÜCUT YAŞI 23
Yıllar geçtikçe adeta gençleşen Seda Sayan'ın 60 yaşında olmasına rağmen vücut yaşı 23 çıktı. Metabolizma yaşının da 23 olması herkesi şaşkına uğrattı.
Seda Sayan "Özellikle uzun süre aç kalmamaya özen gösteriyorum aralarda mutlaka sağlıklı atıştırmalıklar, badem, ceviz, kuru üzüm, leblebi ve kuru meyve tüketimine özen gösteriyorum" diyor.