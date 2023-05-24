Ünlü sanatçı 16 cm birden inceldi! 60'lık Seda Sayan'ın vücut yaşı 23 çıktı! İşte 5 ayda 13 kilo verdiren diyet...

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın fit formu büyük ilgi çekti. Barbie bacak uygulamasıyla 16 cm inceldiğini açıklayan Seda Sayan bunun yanında yaptığı diyetle 13 kilo verdi. 60 yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran Sayan'ın güzellik ve zayıflık sırlarını bir bir derledik. İşte 5 ayda 13 kilo verdiren diyet...