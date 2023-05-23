Huysuz Virjin'in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerine kötü haber geldi
Huysuz Virjin'in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerine kötü haber geldi. 1970'den 2000'li yılların başına kadar 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle televizyonlarda yer alan Seyfi Dursunoğlu'nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasında karar çıktı. İşte detaylar...
Huysuz Virjin'in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerine kötü haber geldi.
Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.
VASİYETNAME İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı.
YEĞENLERE MAHKEMEDEN KÖTÜ HABER!
Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı. Dursunoğlu'nun mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği'ne bırakmasına itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğenine mahkemeden kötü haber geldi. İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.