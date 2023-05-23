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Huysuz Virjin'in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerine kötü haber geldi

Huysuz Virjin'in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerine kötü haber geldi. 1970'den 2000'li yılların başına kadar 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle televizyonlarda yer alan Seyfi Dursunoğlu'nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasında karar çıktı. İşte detaylar...

23.05.2023 15:11 - Son Güncelleme: 23.05.2023 15:18
Huysuz Virjin’in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti Seyfi Dursunoğlu’nun yeğenlerine kötü haber geldi

Huysuz Virjin'in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerine kötü haber geldi.

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Huysuz Virjin’in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti Seyfi Dursunoğlu’nun yeğenlerine kötü haber geldi

Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti Seyfi Dursunoğlu’nun yeğenlerine kötü haber geldi

Ölümünden yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti Seyfi Dursunoğlu’nun yeğenlerine kötü haber geldi

VASİYETNAME İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti Seyfi Dursunoğlu’nun yeğenlerine kötü haber geldi

YEĞENLERE MAHKEMEDEN KÖTÜ HABER!

Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı. Dursunoğlu'nun mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği'ne bırakmasına itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğenine mahkemeden kötü haber geldi. İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.

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