Huysuz Virjin'in miras davasında karar! 3 yıl önce hayatını kaybetmişti, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerine kötü haber geldi.

YEĞENLERE MAHKEMEDEN KÖTÜ HABER!

Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı. Dursunoğlu'nun mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği'ne bırakmasına itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğenine mahkemeden kötü haber geldi. İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.