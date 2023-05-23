Safiye Soyman'a estetik yetmedi filtreyi de kökledi "Allah bile kulunu tanımayacak tövbe yarabbim" Safiye'nin son halini görenler...
Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süre önce de buna benzer bir durum yaşanmış, o da günlerce konuşulmuştu. Ancak Seda Sayan daha sonra durumun tam tersi olduğunu önce estetiği Safiye Soyman'ın sonra da kendisinin yaptırdığını söylemişti. Ancak anlaşılan o ki Safiye Soyman'a estetik yetmedi. Soyman'ın son paylaştığı New York karesine yorumlar çığ oldu yağdı.
Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın önerisiyle lolita lift adı verilen bir işlem yaptırmıştı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben."
"İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.
Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti. Safiye Soyman'ın son haline sosyal medyada hem takipçilerinden hem de ünlülerden yorum yağmıştı.