Ünlü rapçinin sevgilisine şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı! Dakikalarca tekmeledi

Puff Daddy ve P. Diddy gibi sahne isimleriyle tanınan rapçi Sean John Combs'un, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassandra 'Cassie' Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasından elde edilen ve CNN tarafından yayınlanan videoda Combs'un, Los Angeles'taki bir otelde Ventura'nın arkasından koştuğu ve şarkıcıyı yere fırlatarak tekmelediği görüldü.
BELİNDE HAVLU AYAĞINDA TERLİK
Sadece belinde bir havlu ve ayağında çorap olan ünlü isim, ardından yerde yatan Cassie'yi kazağından bir odaya doğru sürüklerken kameraya yansıdı.