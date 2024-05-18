Ünlü rapçinin sevgilisine şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı! Dakikalarca tekmeledi

1 Puff Daddy ve P. Diddy gibi sahne isimleriyle tanınan rapçi Sean John Combs'un, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassandra 'Cassie' Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

2 Güvenlik kamerasından elde edilen ve CNN tarafından yayınlanan videoda Combs'un, Los Angeles'taki bir otelde Ventura'nın arkasından koştuğu ve şarkıcıyı yere fırlatarak tekmelediği görüldü.