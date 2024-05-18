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Ünlü rapçinin sevgilisine şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı! Dakikalarca tekmeledi

Rapçi Sean 'Diddy' Combs'un, 2016'da eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya Los Angeles'taki bir otelin koridorunda saldırdığı anlar ortaya çıktı. Güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde, Combs'un Ventura'yı dakikalarda tekmelediği görüldü. İşte o korkunç anlar...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 14:08 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 14:19
Ünlü rapçinin sevgilisine şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı! Dakikalarca tekmeledi 1

Puff Daddy ve P. Diddy gibi sahne isimleriyle tanınan rapçi Sean John Combs'un, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassandra 'Cassie' Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü rapçinin sevgilisine şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı! Dakikalarca tekmeledi 2

Güvenlik kamerasından elde edilen ve CNN tarafından yayınlanan videoda Combs'un, Los Angeles'taki bir otelde Ventura'nın arkasından koştuğu ve şarkıcıyı yere fırlatarak tekmelediği görüldü.

Ünlü rapçinin sevgilisine şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı! Dakikalarca tekmeledi 3

BELİNDE HAVLU AYAĞINDA TERLİK

Sadece belinde bir havlu ve ayağında çorap olan ünlü isim, ardından yerde yatan Cassie'yi kazağından bir odaya doğru sürüklerken kameraya yansıdı.

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