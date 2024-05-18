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Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu sevgilisine şiddet uyguladı mı? İlk kez yanıtladı

Bahar dizisinin Aziz Uras'ı olarak tanıdığımız genç oyuncu Demirhan Demircioğlu, dizide canlandırdığı karakterle kısa sürede çok sevilirken, Demircioğlu hakkında skandal bir kadına şiddet iddiası ortaya atıldı. Oyuncunun 2022 Aralık ayında o zamanki kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürüldü. Genç oyuncudan beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 14:45 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 14:52
Bahar’ın Aziz Uras’ı Demirhan Demircioğlu sevgilisine şiddet uyguladı mı? İlk kez yanıtladı 1

Bahar dizisindeki Aziz Uras karakteriyle tanıdığımız Demirhan Demircioğlu kısa sürede birçok kesim tarafından çok sevildi.

Bahar’ın Aziz Uras’ı Demirhan Demircioğlu sevgilisine şiddet uyguladı mı? İlk kez yanıtladı 2

Oyuncu dizi ile birlikte inanılmaz bir yükseliş yaşarken, hakkındaki iddialar ise herkesi hayrete düşürdü.

Bahar’ın Aziz Uras’ı Demirhan Demircioğlu sevgilisine şiddet uyguladı mı? İlk kez yanıtladı 3

6 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan bir haberde oyuncu Demirhan Demircioğlu'nun o zamanki kız arkadaşı Seray Üstündağ'ı darp ettiği ortaya çıktı.

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