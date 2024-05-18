Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu sevgilisine şiddet uyguladı mı? İlk kez yanıtladı

1 Bahar dizisindeki Aziz Uras karakteriyle tanıdığımız Demirhan Demircioğlu kısa sürede birçok kesim tarafından çok sevildi.

2 Oyuncu dizi ile birlikte inanılmaz bir yükseliş yaşarken, hakkındaki iddialar ise herkesi hayrete düşürdü.