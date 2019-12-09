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Şarkıcı Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı!

Şarkıcı Hatice, Ali Kemal Sarı ile sevgili olduklarına dair ilk fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Kemal Sarı ile evlilik yolunda adım atarken eski sevgilisinin çelmesine takıldı. 40 yaşındaki şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı tarafından evlilik teklifi aldığı sırada eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı. Peki Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç kimdir? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detayları...

09.12.2019 14:40 - Son Güncelleme: 09.12.2019 15:35
Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı!

Şarkıcı Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle ilk pozlarını sosyal medyadan paylaşarak aşklarını ilan etmişti.

40 yaşındaki Hatice, sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını, "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaşmıştı.

Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı!

Hatice, dün doğum gününü kutladığı sırada sevgilisi Ali Kemal Sarı, şarkıcıya evlenme teklif etti. Hatice ve arkadaşları o anları sosyal medyadan paylaştı.

Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı!

Sevgilisinden evlenme teklifi aldığı sıra Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı.

Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı!

Bu olay sonrası ünlü şarkıcı mekanı apar topar terk ederken, Ender Ataç, Hatice'nin kalktığı masaya oturdu.

Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı!

Şarkıcı Hatice, eşi Ramiz Özbay'dan boşandıktan sonra Ender Ataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatice uzun süre beraber olduğu Ender Ataç'la ayrıldığını Twitter'dan "Ender Ataç ile ilişkim şu saat itibari ile bitmiştir. Allah Herkese hayırlı yazılar yazsın" sözleriyle duyurmuştu.

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