Şarkıcı Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı!
Şarkıcı Hatice, Ali Kemal Sarı ile sevgili olduklarına dair ilk fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Kemal Sarı ile evlilik yolunda adım atarken eski sevgilisinin çelmesine takıldı. 40 yaşındaki şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı tarafından evlilik teklifi aldığı sırada eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı. Peki Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç kimdir? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detayları...
09.12.2019 14:40
- Son Güncelleme: 09.12.2019 15:35
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