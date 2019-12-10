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Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Juice WRLD'in ölüm nedeni ortaya çıktı

Ünlü rapçi Juice WRLD'in öncekü gün gelen ölüm haberi hayranlarını yasa boğmuştu. Rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve Lucid Girls, All Girls Are The Same, Robbery gibi şarkılarıyla tanınan, gerçek adı Jarad Higgins olan Juice WRLD Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'nin ölüm nedeni ortaya çıktı!

10.12.2019 12:04 - Son Güncelleme: 10.12.2019 12:17
Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı. Amerika'nın Chicago eyaletinde dünyaya geldi. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktaydı.

Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazandıve sevilmeye başlandı. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etti.

Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaştı. Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan Juice WRLD önceki gün hayatını kaybetti. Ünlü rapçiye ölümünden sonra birçok mesaj yağdı.

Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi, Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

JUICE WRLD'İN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Şikago Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi yaptığı açıklamada, "Görünürde bir suikast işareti gözükmüyor" dedi. Juice WRLD'ün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası da gelen bilgiler arasındaydı.

Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Ölümü ile hem hayranlarını hem de ünlü çevresini yasa boğan Juice WRLD'ün ölüm nedeni açıklandı. Öğrenilene göre, genç şarkıcıya ait jetin pilotunun Şikago polisini arayıp rapçinin "30 kilo uyuşturucu, silah ve zırh delici mermilerle" yolculuk yaptığını ihbar etti.

Bunun üzerine polis memurları ve ajanlar hangarın içinde beklemeye başladı. Memurlar, hangardaki bazı valizleri eledikçe genç rapçi 'nöbet geçirmeye' başladı.

Juice WRLD'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öğrenildi.

WRLD'ün iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı.

Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, rapçi Lil Yachty, Lil Nas X gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından genç rapçi için taziye ve üzüntülerini paylaştı.

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