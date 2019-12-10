Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Juice WRLD'in ölüm nedeni ortaya çıktı

Ölümü ile hem hayranlarını hem de ünlü çevresini yasa boğan Juice WRLD'ün ölüm nedeni açıklandı. Öğrenilene göre, genç şarkıcıya ait jetin pilotunun Şikago polisini arayıp rapçinin "30 kilo uyuşturucu, silah ve zırh delici mermilerle" yolculuk yaptığını ihbar etti.

Bunun üzerine polis memurları ve ajanlar hangarın içinde beklemeye başladı. Memurlar, hangardaki bazı valizleri eledikçe genç rapçi 'nöbet geçirmeye' başladı.

Juice WRLD'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öğrenildi.

WRLD'ün iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı.