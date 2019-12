Ünlü rapçi havaalanında nöbet geçirmişti! Juice WRLD'in ölüm nedeni ortaya çıktı

Ünlü rapçi Juice WRLD'in öncekü gün gelen ölüm haberi hayranlarını yasa boğmuştu. Rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve Lucid Girls, All Girls Are The Same, Robbery gibi şarkılarıyla tanınan, gerçek adı Jarad Higgins olan Juice WRLD Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'nin ölüm nedeni ortaya çıktı!

10.12.2019 12:04 - Son Güncelleme: 10.12.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ