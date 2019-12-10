Müge Anlı kaç yaşında? Programındaki esrarengiz olaylarla dikkat çeken Müge Anlı'nın hayat hikayesi...
Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananlardan sonra izleyicisi Müge Anlı'nın yaşını merak etti . Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, canlı yayındaki dobra tavırları ve olayları çözüme kavuşturmasıyla gündem olmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğu ise en çok merak edilenler arasında. İşte özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve boş vaktinde bile kanun ile ilgilenen Müge Anlı'nın yaşı...
İŞİ GÜCÜ KANUN!
Müge Anlı'nın işi gücü kanun! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, hukuk merakı ile biliniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir programı sunabilmek için önemli derecede hukuk bilgisi gerekiyor. 45 yaşındaki Müge Anlı da kanunlar hakkındaki bu eksiğini gidermek için hukuk fakültesini bitirmişti.