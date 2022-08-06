Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Yıllardır saklanan fotoğraf ortaya çıktı!
Ünlü psikolog Esra Ezmeci eski fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü. Ezmeci'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Esra Ezmeci'nin yıllardır sakladığı o kare...
Gündüz kuşağı yayınlarında uzman klinik psikolog olarak yorumlar yapan ünlü psikolog Esra Ezmeci, bir süredir Fox Tv ekranlarında kendi programını sunuyor. Ezmeci'nin bir zamanlar çok sayıda estetik operasyon geçirdiği bilinse de eski halini görenler şok oluyor.
Tutku Dalmaz ile 2005 yılında nikah masasına oturan güzel psikoloğun o dönemki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. 2005 yılında evlenen Esra Ezmeci, 2015 yılında anlaşamamazlık nedeniyle mahkemeye başvururak eşinden boşandı.
ESRA EZMECİ KİMDİR?
1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır.