Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Yıllardır saklanan fotoğraf ortaya çıktı!

Gündüz kuşağı yayınlarında uzman klinik psikolog olarak yorumlar yapan ünlü psikolog Esra Ezmeci, bir süredir Fox Tv ekranlarında kendi programını sunuyor. Ezmeci'nin bir zamanlar çok sayıda estetik operasyon geçirdiği bilinse de eski halini görenler şok oluyor.