Kenan İmirzalıoğlu'nu da gülümsetti! Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken detay: Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...
Geride bıraktığımız aylarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster yarışması herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Milyoner'in geçmiş tarihli bir bölümünde yer alan ve Müge Anlı detayıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusu yeniden gündem oldu. Söz konusu sorunun şıklarında yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabını duyan herkesi bir gülümseme aldı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'deki gülümseten Müge Anlı detayı...
07.08.2022 01:41 - Son Güncelleme: 07.08.2022 01:50
Geride bıraktığımız aylarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster yarışması 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Kim Milyoner Olmak İster'in geçmiş tarihli bir bölümünde yer alan sorudaki Müge Anlı detayı birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.