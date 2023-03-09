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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! ''Yolda karşılaşsam…'' O dizide Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'la birlikte rol almıştı!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'la birlikte rol almıştı! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor!

09.03.2023 09:51 - Son Güncelleme: 09.03.2023 09:51
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! ’’Yolda karşılaşsam…’’ O dizide Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’la birlikte rol almıştı!

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Öztürk, Zuhal Gencer, Engin Hepileri, Hülya Duyar gibi bir çok ünlü isimle aynı dizide rol alma fırsatı yakalamıştı. Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide canlandırdığı Kibrit karakteriyle yıldızı parlayan Helin Kandemir şimdilerde 18 yaşında. Küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan sempatik oyuncunun son hali şaşırttı. İşte Kandemir'in Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki hali ve son hali arasındaki farklar...

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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! ’’Yolda karşılaşsam…’’ O dizide Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’la birlikte rol almıştı!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı dizi Doğduğun Ev Kaderindir'de Kibrit karakterini canlandıran Helin Kandemir oyunculuğa ilk adımını Bir Litre Gözyaşı dizisiyle attı.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! ’’Yolda karşılaşsam…’’ O dizide Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’la birlikte rol almıştı!

Sevilen oyuncunun yıldızı ise Doğduğun Ev Kaderindir ile parladı. Dizide oyunculuğu ile herkesi büyüleyen Kandemir 2004 yılında doğmuştur.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! ’’Yolda karşılaşsam…’’ O dizide Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’la birlikte rol almıştı!

Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Kandemir, 155 cm boyunda ve 41 kg ağırlığındadır.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! ’’Yolda karşılaşsam…’’ O dizide Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’la birlikte rol almıştı!

Kanal D'nin ''Bir Litre Gözyaşı'' adlı dizisinde yer alan güzel oyuncu, Netflix'te yayınlanan ''Hakan Muhafız (The Protector)'' dizisinde de rol almıştır.

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