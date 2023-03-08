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Haberler Magazin Melisa Döngel'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Melisa Döngel'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Melisa Döngel'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefo ile peş peşe sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Melisa Döngel sosyal medya gündeminde. Melisa Döngel'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu, gerçeği öğrenenler ise şaşırdı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

takvim.com.tr
08.03.2023 18:33 - Son Güncelleme: 12.03.2023 17:10
Melisa Döngel’in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Melisa Döngel'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti...

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Melisa Döngel’in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Hürriyet'te yer alan habere göre; çift, Sapanca'da tatil yaparken sosyal medya hesaplarından story atarak ilişkilerini ilan eden ikiliden Melisa Döngel sosyal medya gündeminde.

Melisa Döngel’in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Yeni aşkıyla adından söz ettiren Melisa Döngel'in yaşı merak konusu oldu.

Melisa Döngel’in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

İşte Melisa Döngel başta olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin yaşları...

Melisa Döngel’in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993

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