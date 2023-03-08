Melisa Döngel'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti
Melisa Döngel'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi! O görüntülerin ardından Sefo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefo ile peş peşe sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Melisa Döngel sosyal medya gündeminde. Melisa Döngel'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu, gerçeği öğrenenler ise şaşırdı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
08.03.2023 18:33 - Son Güncelleme: 12.03.2023 17:10